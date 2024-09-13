«Рубин» пропустил с пенальти в матче с «Крыльями Советов»

Стартовый матч восьмого тура Премьер-лиги проходит в Казани, где «Рубин» принимает «Крылья Советов». На 38-й минуте гостевая команда повела в счете. В конце первого тайма Рустам Ашурматов некорректно атаковал у своих ворот Бенхамина Гарре. Пострадавший сам подошел к мячу и направил его впритирку с левой штангой, а голкипер до последнего стоял по центру и не выручил.

0:1 в этом матче. «Крылья» набирают девять очков в онлайн-таблице и выходят на девятое место. У соперника на один балл больше. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.