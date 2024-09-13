Бывший нападающий «Терека» (сейчас «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением о переходе в тольяттинский «Акрон» 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы.

- В принципе, ничего удивительного нет. Понятно было, что если Дзюба останется в Премьер-лиге, то, скорее всего, это будет команда из второй восьмёрки. Я думаю, для «Акрона» большая удача взять игрока такого уровня, как Дзюба, несмотря на его возраст. «Акрон» только первый год выступает в Премьер-лиге, это молодой клуб. Подписанием Дзюбы «Акрон» обеспечил себе как минимум дополнительное внимание болельщиков, медиа и футбольных специалистов. Основная задача сейчас для Дзюбы – набрать необходимую физическую форму, для главного тренера – встроить данного футболиста в схему и тактику игры команды. Думаю, свои 5-6-7 голов Дзюба в «Акроне» забить должен, – сказал Лахиялов.

Контракт Артёма с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона.