Легков: «Станкович — это то, что было нужно «Спартаку»

Олимпийский чемпион и поклонник «Спартака» Александр Легков поделился комментарием о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «красно-белых».

«Вижу, что у Станковича все получается. Мне кажется, что он — это то, что было нужно «Спартаку». Думаю, у команды под его началом большое будущее», — приводит слова Легкова Legalbet.

Напомним, сербский специалист возглавил «Спартак» перед стартом нового сезона, заключив трудовой договор на два года.

На данный момент «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В копилке «красно-белых» 14 зачетных баллов после семи сыгранных туров.