Барриос: «Не думал, что буду в «Зените» так долго»

Легионер опорной зоны «Зенита» Вильмар Барриос высказался о том, что находится в Питере уже более пяти лет карьеры.

«Я не думал, что буду тут так долго. Со временем я всем сердцем полюбил этот клуб, я и моя семья наслаждается жизнью в Петербурге, проживая множество крутых впечатлений. Их нам дарит «Зенит». Максимум удовольствия я получаю уже пять лет», - говорит Барриос для Metaratings.

Напомним, что сейчас Барриосу 30 лет, в питерском клубе он оказался в 2019 году из аргентинского топ-клуба «Бока Хуниорс». Колумбиец является воспитанником клуба «Депортес Толима».

Ранее Барриос заявил, что хотел бы до конца отработать свой действующий контракт с питерцами.