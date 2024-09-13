Агент Рыбуса: «Мацея не заинтересовали предложения российских клубов»

Польский защитник Мацей Рыбус прошедшим летом стал свободным агентом. Футболист покинул казанский «Рубин» и уже больше двух месяцев не может найти себе новый клуб.

Агент Рыбуса Роман Орещук рассказал о предложениях от российских клубов к легионеру.

«Они ему неинтересны. А то, что было интересно Рыбусу, неинтересно клубам. У нас еще есть время — две недели, посмотрим, что будет», - сказал Орещук телеканалу «Матч ТВ».

Называть конкретные команды Орещук не стал.

Напомним, Рыбус оказался впервые в России ещё в 2012 году. Выступал за грозненский «Ахмат», московские «Локомотив» и «Спартак».