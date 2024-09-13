Сёмин: «Матч с «Оренбургом» будет очень сложным для «Локомотива»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче между «железнодорожниками» и «Оренбургом».

«Матч будет очень сложным для «Локомотива». Сейчас нет фаворитов, так как команды из нижней части турнирной таблицы очень опасны», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Специалист отметил, что у «Оренбурга» искусственное поле, и не каждый игрок может быстро привыкнуть к этому.

Игра восьмого тура Российской премьер-лиги «Оренбург» - «Локомотив» пройдет завтра, 14 сентября. Не пропустите текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult. Начало события — в 12:00 по мск.