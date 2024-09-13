Нигматуллин дал совет Селихову

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о возможном уходе вратаря Александра Селихова из «красно-белого» клуба.

По мнению эксперта, текущая ситуация никого не устраивает, поэтому Селихову лучше уйти из «Спартака» и не ждать окончания контракта.

«30 лет для вратаря — это совсем не возраст. У него есть еще лет пять, чтобы играть на хорошем уровне, если здоровье позволит. Главное для Селихова — выйти на игровой ритм», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

В текущем сезоне Селихов принял участие в трех матчах Кубка России, в которых пропустил один гол и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт голкипера с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в полтора миллиона евро.