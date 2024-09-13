Турецкий топ-клуб «Трабзонспор» не отпустил в московский ЦСКА игрока. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале.

Речь идёт о 29-летнем северомакедонском атакующем полузащитние Энисе Барди. Столичный российский клуб предложил за него 2 млн евро.

«Сделка была согласована. Турки должны были продлить 29-летнего македонца и отдать его в аренду ЦСКА с правом выкупа за 2 млн евро. Но под занавес трансферного окна в клубе заявили москвичам: покупайте сразу или сделки не будет», - делится Карпов.

Ранее сообщалось о том, что «Фамаликан» сорвал трансфер своего игрока обороны в казанский «Рубин».