«Зениту» далеко до популярности «Спартака» — Эменике

Экс-форвард «Спартака» Эммануэль Эменике высказался о популярности «красно-белых».

«На мой взгляд, «Спартак» — все еще самая популярная команда в России. Я это ощущаю всегда, когда приезжаю в Москву», — заявил Эменике «РБ Спорту».

По мнению экс-игрока, «Зенит» занимает второе место по популярности и ему еще очень далеко до «Спартака».

После семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 17 очков. «Спартак» идет на четвертой позиции, имея в своей копилке 14 баллов.

В ближайшем туре «сине-бело-голубые» встретятся с ЦСКА, а подопечные Деяна Станковича сыграют с махачкалинским «Динамо».