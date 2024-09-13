Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв признан лучшим игроком «бело-голубых» по итогу прошедшей летней части сезона-2024/25. Новостью об этом делится пресс-служба клуба.

За семь проведённых матчей в рамках РПЛ Андрей пропустил шесть голов. Дважды при нём «Динамо» не пропускало.

Напомним, что 32-летний вратарь перешёл в «Динамо» прошедшим летом на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был азербайджанский «Карабах», с ним Лунёв в прошлом сезоне стал чемпионом и обладателем Кубка Азербайджана.

В рамках восьмого тура РПЛ «Динамо» будет принимать дома грозненский «Ахмат», дата матча – 15 сентября, это грядущее воскресенье.