Радимов назвал победителя южного дерби

Российский тренер Владислав Радимов высказался о предстоящем матче чемпионата России между «Краснодаром» и «Ростовом».

Специалист отметил, что «Краснодар» еще ни разу не проиграл в текущем сезоне, но «Ростов» является очень крепкой командой.

«Скорее всего, «Краснодар» победит. Вообще краснодарцы становятся той силой, которые смогут навязать серьезную конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Встреча восьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» – «Ростов» состоится завтра, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.