Сергеев впервые сыграет за «Крылья» после возвращения в Самару

В прошедшее летнее трансферное окно Иван Сергеев вернулся в самарские «Крылья Советов» из «Зенита». Нападающий оказался в стартовом составе своего хорошо знакомого клуба на грядущий матч против «Рубина».

Напомним, что Сергеев играл за «Крылья» с лета 2020 года по зиму 2022 года. За возвращение футболиста поволжский клуб заплатил «Зениту» 2 млн евро.

Ознакомиться более подробно с составами команд на матч можно здесь.

А текстовую трансляцию первого матча восьмого тура Премьер-лиги проведёт наш портал. Стартует матч в 20:15 по московскому времени в Казани.