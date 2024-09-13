«Рубин» и «Крылья» назвали составы на первый матч восьмого тура РПЛ

Вечером 13 сентября стартует восьмой тур Российской премьер-лиги. В рамках матча казанский «Рубин» в принципиальном поединке примет самарские «Крылья Советов». Оба коллектива за час до игры назвали свои стартовые составы.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Ашурматов, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иву, Зотов, Чумич, Вада, Даку;

«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Гапонов, Евгеньев, Печенин, Костанца, Бабкин, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.

Напомним, что следить за ходом матча можно в нашей текстовой трансляции. Начало поединка – в 20:15 по московскому времени. Клубы идут в середине турнирной таблицы РПЛ.