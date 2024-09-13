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Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели рубрика

13 Сентября 2024 • 19:08 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, какой звёздный игрок может покинуть «Реал», почему Эрлинг Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», и что думает о Зинедине Зидане владелец «Манчестер Юнайтед». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Звёздный игрок покинет «Реал»

На старте нового сезона Винисиус Жуниор находится не в лучшей форме. Ходят слухи о том, что бразилец может покинуть «Реал» в следующем году. Этому способствует трансфер Килиана Мбаппе, осуществлённый минувшим летом. Есть информация, что мадридский клуб не считает Винисиуса игроком, с которым точно нельзя расставаться. «Сливочные» якобы готовы вести переговоры по бразильскому форварду, если кто-то будет готов предложить от 150 миллионов евро. Сразу напрашивается вариант с Саудовской Аравией.

«Реал» выбирает замену Анчелотти

В следующем году из «Реала» может уйти не только Винисиус Жуниор. В последнее время обсуждается и возможный уход с поста главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти. Поговаривают, что мадридский топ-клуб уже сейчас выбирает замену для итальянца, и всё крутится вокруг двух кандидатов. «Реал» при расставании с Анчелотти планирует пригласить либо Юргена Клоппа, либо Хаби Алонсо.

Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанн в обозримом будущем может подписать новый контракт с «Манчестер Сити». При этом норвежский супербомбардир поставил клубу важное условие. Холанн хочет, чтобы в трудовом соглашении была прописана опция выкупа, которая позволит ему в ближайшие годы перебраться в «Реал». Эрлинг на каком-то этапе карьеры хочет примерить на себе футболку мадридского клуба. Вообще норвежец как-то говорил о намерении попробовать себя во всех европейских топ-чемпионатах без исключения. Испания может стать третьей в этом списке после Германии и Англии.

«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года. Далеко не факт, что испанский специалист согласится продлить трудовое соглашение с «горожанами». Это может зависеть от решения по делу, в рамках которого «Сити» обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил. Если верить слухам, в стане чемпиона Англии последних лет уже выбрали рулевого для команды на случай прощания с Гвардиолой. Руководители «Манчестер Сити» хотят, чтобы преемником Гвардиолы стал Мичел, который сейчас хорошо показывает себя у руля «Жироны».

«Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана

В последние недели слухи снова связывают Зинедина Зидана с «Манчестер Юнайтед». Оно и понятно – «красные дьяволы» не лучшим образом начали сезон, и кресло под Эриком тен Хагом снова зашаталось. Зидан недавно заявил, что он не хочет работать в Англии из-за незнания языка. При этом слухи говорят о том, что владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф хочет переубедить француза. Рэтклифф якобы мечтает увидеть Зидана у руля «красных дьяволов».

Слухи собирал Александр Тихий.

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