Пономарёв – об отстранении Помазуна: «Какая глупость»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об отстранении голкипера «армейцев» Ильи Помазуна от тренировок с клубом. Ранее сообщалось, что Помазуна отстранили от тренировок из-за слов в интервью одному известному журналисту.

«Глупость какая. Ну и что, что сказал Помазун? Ему уже 28 лет, надо играть! Чего ему сидеть в запасе? Карьера через два‑три года пойдет на спад. Такая реакция руководства ЦСКА неправильна», - говорит Пономарёв для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил Пономарёв, Илье срочно нужно помочь – найти ему новую команду, продать или отдать в аренду.

Напомним, что Помазун впервые за несколько лет не поехал в «Урал» в аренду, «шмели» вылетели из РПЛ по итогу прошлого сезона.

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