Радимов: Думаю, что Соболев дебютирует за «Зенит» в матче с ЦСКА

Российский тренер Владислав Радимов ответил на вопрос, ждёт ли дебюта Александра Соболева за «Зенит» в предстоящем матче с ЦСКА.

«Думаю, да, он выйдет, но не уверен, что с первых минут. Хотя не надо забывать о лимите на легионеров, и выбор тут простой: Латышонок, Караваев и либо Мостовой, либо Соболев», — приводит слова Радимова портал «РБ Спорт».

Встреча восьмого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» пройдет завтра, 14 сентября. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.

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