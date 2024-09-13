Сёмин: Джикия в состоянии помочь любой команде

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе экс-защитника «железнодорожников» Георгия Джикии в «Химки».

«Хорошо, что он нашел команду. Надо играть, а Джикия это может. Конечно, ему придется приложить большие усилия, чтобы восстановить свои оптимальные кондиции», — приводит слова Сёмина Metaratings.

По мнению специалиста, Джикия способен помочь в обороне любому клубу.

Сегодня, 13 сентября, «Химки» официально объявили о подписании трудового договора с 30-летниим Джикией.

Сообщалось, что контракт защитника с новым клубом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год.