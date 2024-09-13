Дмитрий Черышев: «Нет такой вероятности, что Денис завершит карьеру»

Российский тренер Дмитрий Черышев в очередной раз высказался о карьере своего сына Дениса. Полузащитник после летнего ухода из «Венеции» стал свободным агентом и до сих пор не может найти себе команду.

«Нет такой вероятности, что Денис может завершить карьеру. Мы эту тему даже не обсуждаем. Поиски нового клуба продолжаются», - говорит Дмитрий Черышев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Черышеву-младшему 33 года. На протяжении карьеры экс-игрок сборной России выступал за «Вильярреал», мадридский «Реал», «Валенсию», «Севилью». Футболист прекрасно говорит по-испански. В «Венеции» Денис был с 2022 года.