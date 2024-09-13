Давыдов: Это не тот Джикия, который был в 2018 году

Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов высказался о переходе бывшего капитана «красно-белых» Георгия Джикии в «Химки».

Давыдов заявил, что сейчас это уже не тот Джикия, которого мы видели в 2017 и 2018 году, но он остается качественным игроком.

«Жоре желаю больших побед и удачи. Ожидал его увидеть в «Химках», почему нет?» — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Свой дебютный матч за «Химки» 30-летний Джикия может провести уже в воскресенье, 15 сентября. В этот день подмосковный клуб встретится в гостях с тольяттинским «Акроном». Начало матча восьмого тура РПЛ запланировано на 16:30 по столичному времени.