Давыдов дал прогноз на количество голов Дзюбы за «Акрон»

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов высказался о переходе бывшего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в «Акрон».

«Думаю, что он забьет пять-семь мячей, а команда останется в Российской премьер-лиге», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

36-летний Дзюба подписал трудовой договор с тольяттинцами на один сезон.

По итогам семи сыгранных туров «Акрон» идет в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

15 сентября подопечные Заура Тедеева встретятся на своем поле с «Химками». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по московскому времени.