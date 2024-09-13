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Новичок «Динамо» Гомес назвал свой главный талант

13 Сентября 2024 • 18:24 Комментировать

В минувшее трансферное окно московское «Динамо» пополнил Артур Гомес, бразильский вингер из «Крузейро». Гомес рассказал, какая способность у него является самой лучшей.

«Нравится действовать бок о бок с нападающим и отдавать голевые передачи. Дриблинг – это моя главная способность, но ничего большего я не скажу. О своих сильных качествах я не люблю говорить много», - делится Гомес для телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что дебютировать за «Динамо» Гомес может уже в грядущее воскресенье. В этот день «бело-голубые» дома будут принимать соперников из грозненского «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Артур Гомес
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