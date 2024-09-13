Агент: В «Спартаке» считают, что Зорин — будущая звезда

Александр Маньяков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, ответил на вопрос, мог ли его клиент уйти в аренду минувшим летом.

«Нет. Информация из «Спартака» — футболистом очень доволен Деян Станкович. Говорит о том, что игрок соответствует предъявляемым требованиям», — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

Агент заявил, что в «Спартаке» считают Зорина будущей звездой клуба.

В текущей кампании 20-летний хавбек появился на поле в пяти играх во всех турнирах, отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.

Контракт Зорина со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.