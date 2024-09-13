Агент Денисова: «У нас были контакты с португальскими командами»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Спартака» Даниила Денисова, высказался об интересе к игроку из Европы.

Маньяков признался, что никто из французских клубов, о которых писали в СМИ, на него не выходил.

«У нас были контакты с португальскими командами — все три португальских топ-клуба продали своих правых защитников и искали варианты. Но опять же, это все на уровне разговоров агентов», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Денисов принял участие в десяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор Денисова со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 3,5 млн евро.