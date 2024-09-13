Уткин заявил, что готов дебютировать за «Ахмат» в игре с «Динамо»

На неделе из «Ростова» в грозненский «Ахмат» на правах аренды перешёл полузащитник Даниил Уткин. По словам игрока, уже в грядущие выходные он готов дебютировать за грозненский клуб во второй раз в карьере.

«Готов стопроцентно к дебюту. Начал сезон в «Ростове», поэтому моя физическая форма в порядке. Думаю, с возможным моим дебютом проблем не будет», - говорит Уткин для пресс-службы «Ахмата».

Напомним, что соперником «Ахмата» в рамках восьмого тура будет московское «Динамо». Матч намечен на 15 сентября, это грядущее воскресенье. «Ахмат» идёт на 15-м месте в зоне вылета, команда набрала пять очков.