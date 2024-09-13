Агент Фомина объяснил, почему переговоры с «Динамо» о контракте шли больше года

Александр Маньяков, агент хавбека московского «Динамо» Даниила Фомина, высказался о продлении контракта игрока с клубом.

Агент заявил, что переговоры по новому соглашению шли больше года.

«Я хотел, чтобы те условия, которые в итоге были достигнуты, соответствовали уровню футболиста», — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

Представитель Фомина отметил, что заработная плата игрока выросла, но подробности раскрыты не будут.

Новый трудовой договор 27-летнего полузащитника с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.