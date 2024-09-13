Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия стал новым игроком «Химок». Об этом сообщает официальный телеграм-канал подмосковного клуба.

— Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды, — написала пресс-служба «красно-черных».

С 2017 года Джикия выступал за московский «Спартак», однако после окончания прошлого сезона покинул клуб на правах свободного агента.

В составе «Спартака» защитник появился на поле в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 11 результативных передач.

15 сентября «Химки» встретятся на выезде с «Акроном». Начало поединка восьмого тура чемпионата России запланировано на 16:30 по московскому времени.