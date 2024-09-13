Дзюба оценил собственную физическую форму

Новичок «Акрона» Артём Дзюба оценил своё текущее физическое состояние.

«Судя по тренировке, чувствую себя неплохо. Мышечная память есть, игры всё покажут. Быстрее на поле выйду - быстрее всё запустится, я неплохо готов», - заявил телеканалу «Матч ТВ» 36-летний форвард.

Напомним, что «Акрон» с этого сезона выступает в РПЛ. Перед восьмым туром у клуба из Самарской области 14-е место турнирной таблицы, возглавляет команду Заур Тедеев.

Дзюба с февраля 2023 года по июнь 2024 года находился в расположении московского «Локомотива».

Ранее Дзюба назвал команду, которая больше всех похожа на «Акрон» в РПЛ.