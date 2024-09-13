Дзюба: «В планах до последнего было оставаться в Москве»

Новичок «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём переходе в клуб из Самарской области и переговорах с руководством команды. Об этом официально стало известно в минувший четверг, 12 сентября.

«В последний момент прошли переговоры. В планах было до последнего оставаться в Москве, но я понял, что шансов почти нет. Принял решение продолжить карьеру в «Акроне». Моя задача – доказать, что тольяттинцы не ошиблись», - говорит Дзюба с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил Дзюба, «Акрон» - очень интересная и молодая команда, больше всего она похожа на «Краснодар» по мнению форварда.

По итогу семи туров у «Акрона» 14-е место РПЛ.