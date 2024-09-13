Комбаров: «Барко — лидер «Спартака»

Тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров оценил игру хавбека основной команды «красно-белых» Эсекьеля Барко.

По мнению специалиста, минувшим летом «Спартак» подписал хороших футболистов, из которых больше всего выделяется Барко.

«Он очень резкий и в простых ситуациях не теряет мячи. Уже видно, что он — лидер команды и ведет за собой игру», — приводит слова Комбарова Legalbet.

В составе «Спартака» 25-летний Барко появился на поле в шести матчах чемпионата России, отметился тремя голами и записал на свой счет три ассиста.

15 сентября «Спартак» проведет выездной матч против махачкалинского «Динамо». Начало игры восьмого тура РПЛ запланировано на 19:00 по мск.