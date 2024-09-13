Гладилин назвал главную проблему «Зенита»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал главную проблему питерского «Зенита» на данный момент.

«Команда перенасыщена чемпионствами, победами, нет максимума в самоотдаче, нет мотивации, особенно это касается игроков из Бразилии. Это сейчас главная проблема «Зенита». Что касается подбора игроков, он у клуба большой, два состава есть», - говорит Гладилин для «Газеты.Ру».

Напомним, что в выходные «Зениту» предстоит гостить у московского ЦСКА. Команды идут в первой пятёрке турнирной таблицы РПЛ, разделяют их между собой четыре очка. По итогу последних шести сезонов Премьер-лиги «Зенит» становился чемпионом.