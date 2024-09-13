Давила уходит из ЦСКА – известны финансовые детали трансфера

Нападающий Виктор Давила переходит из ЦСКА в мексиканскую «Америку». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», клубы согласовали финансовые условия трансфера 26-летнего чилийца.

«Америка» заплатит за аренду Давилы 1 миллион евро. В соглашении будет прописана опция обязательного выкупа за 6,5 миллиона евро, если форвард в сезоне проведёт 50% матчей за мексиканский клуб.

Ещё 500 тысяч евро ЦСКА может заработать как бонусы, когда Давида наберёт 20 баллов по системе «гол+пас». Кроме того, за ЦСКА останется 20% от суммы следующего трансфера футболиста.

За ЦСКА Виктор Давила провёл 38 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.