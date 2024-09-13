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Гранат — о новичках «Спартака»: «Пока можно выделить только Барко»

13 Сентября 2024 • 17:21 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
1 6.10 X 3.85 2 1.60
15.09 19:00

Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат высказался о трансферах столичного клуба.

Гранат считает, что пока рано в полном объеме оценивать трансферы «Спартака», ведь не все новички играют в стартовом составе.

«Пока можно выделить только Барко. Он показывает самый стабильный футбол и выделяется на поле. Остальные пока притираются», — приводит слова Граната Legalbet.

По итогам семи сыгранных туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича 14 набранных очков.

15 сентября «красно-белые» сыграют в гостях с махачкалинским «Динамо», начало — в 19:00 по мск.

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