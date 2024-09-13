Лебеденко назвал худшее поле, на котором играл

Ветеран московского «Торпедо» Игорь Лебеденко назвал худшее поле, на котором ему довелось играть в профессиональной карьере игрока.

«Наверное, в Перми. До искусственного газона удалось сыграть на траве там, ещё в начале нулевых. Безобразное, абсолютно некачественное поле, влажное и с проплешинами. Возможно, из-за погоды — там всегда было пасмурно», - делится Лебеденко с «Чемпионатом».

На данный момент на пермском стадионе «Звезда» уложен искусственный газон, свои матчи проводит там местный «Амкар», клуб Второй лиги Б.

Игорь Лебеденко завершил карьеру в возрасте 41 года в 2024 году в родном «Торпедо».