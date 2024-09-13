Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «В «Акроне» Дзюба привлечёт внимание топ-клубов РПЛ»

13 Сентября 2024 • 17:11 Комментировать
Акрон
...
Химки
15.09 16:30

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о переходе форварда Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

По мнению специалиста, переход в «Акрон» является возможностью для Дзюбы доказать, что он еще способен играть на высоком уровне.

«Думаю, Дзюба проявит себя в «Акроне» и привлечет внимание топ-клубов РПЛ», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним Дзюбой. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

После семи туров «Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Заура Тедеева пять набранных очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Артём Дзюба Акрон ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Сентября
17:11
Непомнящий: «В «Акроне» Дзюба привлечёт внимание топ-клубов РПЛ»
13:59
Тренер «Акрона» впервые обратился к Дзюбе
13:47
«Акрон» показал видео с Дзюбой
11:56
Гладилин: «Химки» должны стать трамплином для Джикии»
11:39
Ещенко прокомментировал трансфер Джикии
12 Сентября
20:31
Пономарёв: Через несколько матчей Дзюба потухнет в «Акроне»
19:43
Масалитин — об «Акроне»: «Всё будет зависеть от результатов матчей с прямыми конкурентами»
19:31
Масалитин: Удивлён трансфером Дзюбы в «Акрон»
19:21
Джикия близок к переходу в «Химки» — известны детали
19:10
Корнеев высказался по поводу перехода Дзюбы
18:50
«Дзюба поможет «Акрону» остаться в РПЛ» — Мостовой
18:35
Ставка и прогноз на матч Акрон – Химки чемпионата России – 15 сентября 2024
18:15
Тарханов не уверен, что Дзюба поможет «Акрону»
18:00
«Дзюба будет как Роналду»: Реакция болельщиков «Акрона» на приход 36-летнего форварда 1
17:53
Генич отреагировал на трансфер Дзюбы в «Акрон»
17:32
«Тедеев найдёт общий язык с Дзюбой» — Наумов
17:28
«Акрон» уточнил срок контракта с Дзюбой
17:07
Дзюба стал игроком «Акрона»
16:05
Балахнин назвал хорошим вариантом для «Акрона» приглашение Дзюбы
15:42
«Акрон», вероятно, анонсировал трансфер Дзюбы
15:39
Деменко: «Если Дзюба наберёт форму, он однозначно поможет «Акрону» 1
15:35
Смородская: «Акрон» — это последний шанс для Дзюбы»
15:13
В «Химках» отреагировали на информацию о возможном подписании Джикии
15:04
Джикия ведёт переговоры с клубом РПЛ
13:10
Наумов: «Акрон» - единственный шанс Дзюбы, за который он зацепился»
12:50
Кавазашвили – о Дзюбе в «Акроне»: «Играть-то он «умел», по такому возрасту сейчас будет трудно»
07 Сентября
16:17
Васютин высказался о возможном переходе Дзюбы и Джикии в «Акрон»
11:50
Артига: «Месси 100 процентов перешёл бы в «Химки», если бы погода в России была, как в Майами»
01 Сентября
20:28
Илья Садыгов назвал Заболотного одним из лучших форвардов России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АКРОН ХИМКИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В Месси назвал величайшего спортсмена в истории Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Клопп вёл переговоры – известна команда Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия Игрок «Краснодара» высказался о потере Кордобы «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой
Спортивные новости
Канарейкин назвал команду-сенсацию на старте сезона КХЛ Тренер дал прогноз, когда Медведев может стать первой ракеткой мира «Спартак» выиграл у «Динамо» в московском дерби в КХЛ ЦСКА в овертайме проиграл «Торпедо» в матче КХЛ Дубль Радулова помог «Локомотиву» переиграть «Куньлунь» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.09.24 в 20:15
Рубин Рубин
Крылья Советов Крылья Советов
2.14 3.40 3.15
Видео
14.09.24 в 12:00
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
3.05 3.70 2.08
Видео
14.09.24 в 14:15
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.27 3.25 3.30
Видео
14.09.24 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
3.30 3.60 2.12
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Сентября
17:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Фомина объяснил, почему переговоры с «Динамо» о контракте шли больше года
17:38 · Россия. Премьер-лига
Джикия — игрок «Химок» официально
17:38 · Россия. Премьер-лига
Дзюба оценил собственную физическую форму
17:34 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «В планах до последнего было оставаться в Москве»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Комбаров: «Барко — лидер «Спартака»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал главную проблему «Зенита»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Давила уходит из ЦСКА – известны финансовые детали трансфера
17:21 · Россия. Премьер-лига
Гранат — о новичках «Спартака»: «Пока можно выделить только Барко»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Лебеденко назвал худшее поле, на котором играл
17:11 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «В «Акроне» Дзюба привлечёт внимание топ-клубов РПЛ»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Клуб Слуцкого одержал двадцатую победу в чемпионате Китая
16:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» принял решение по Селихову
16:58 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «В матче ЦСКА и «Зенита» фаворита нет»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Мангаш: «Спартак» — это самый лучший клуб в России»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Станкович рассказал, кого бы пригласил в «Спартак»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Думаю, ЦСКА не пропустит от «Зенита»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Бабаев: Мы довольны, что арендовали Гуарирапу
16:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Риччели прокомментировал срыв перехода защитника в «Рубин» эксклюзив
16:26 · Россия. Премьер-лига
Владелец «Фамаликана» заблокировал трансфер игрока в «Рубин» слухи
16:19 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич включил Титова в список самых влиятельных людей в истории «Спартака»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Стипиди оценил переход Джикии и масштабную трансферную кампанию «Химок» эксклюзив
16:10 · Россия. Премьер-лига
Веллитон: «Зенит» никогда не станет таким великим, как «Спартак»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Селин обозначил слагаемые для успеха Дзюбы в «Акроне» эксклюзив
15:25 · Россия. Премьер-лига
Черышев может завершить карьеру
15:25 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Акрон» Дзюбу взял, а Эльдарушева почему-то отдал» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем