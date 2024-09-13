Непомнящий: «В «Акроне» Дзюба привлечёт внимание топ-клубов РПЛ»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о переходе форварда Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

По мнению специалиста, переход в «Акрон» является возможностью для Дзюбы доказать, что он еще способен играть на высоком уровне.

«Думаю, Дзюба проявит себя в «Акроне» и привлечет внимание топ-клубов РПЛ», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним Дзюбой. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

После семи туров «Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Заура Тедеева пять набранных очков.