Клуб Слуцкого одержал двадцатую победу в чемпионате Китая

Вечером 13 сентября «Шанхай Шеньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого проводил выездной матч в рамках 25 тура чемпионата Китая. Команда гостила у «Чжэцзян Профессионал» и одержала победу с минимальным преимуществом - 4:3.

По итогу матча «Шеньхуа» набрал 64 очка и продолжил погоню за лидером первенства, клубом «Шанхай Порт». Принципиальный соперник опережает команду Слуцкого всего лишь на два очка, оба клуба сыграли одинаковое число матчей.

Отметим, что у «Шанхай Шеньхуа» всего одно поражение в рамках текущего сезона чемпионата Китая, а также 20 побед и четыре ничейных результата.