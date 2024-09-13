Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заметил: он не верит, что Георгий Джикия поможет «Химкам», а Артем Дзюба – «Акрону».

- Удивлены, что Джикия и Дзюба все-таки нашли себе команды?

- Ну нашли и нашли. Кому от этого хорошо?

- Например, «Химкам».

- Да ладно вам. Ну пусть Джикия ослабит «Химки». Это выбор клуба, ну-ну.

- Почему вы так категоричны?

- Да Джикия уже давно не защитник! Ну как может защитник не накрывать игрока, который владеет мячом? Георгий все время от него в трех метрах! Тот может делать, что хочет. Бить, отдавать. А Джикия какую-то разножку делает, чтобы закрыть ворота. Ну что это такое? Что это за игра? Накрывай! Других вариантов нет! Главное – руки за спину еще держит… Да не это главное! Ближе к мячу находись, не дай ударить.

- Вы считаете, что Джикия сильно сдал в последнее время?

- Ну конечно! Играет на показуху. Таких кухарки любят. То же самое можно сказать и про Марио Ферандеса в ЦСКА. Им многие тогда восхищались. Но только не я. В обороне он совсем не отрабатывал. Располагался в трех метрах от соперника. Показывал ему своим видом: ты на меня иди, не обводи, а подавай в штрафную, а мы там разберемся. Если бы я так играл, мне Лев Яшин предъявил 6ы: почему из-под тебя подают? Так что к Марио-защитнику я относился скептически. Джикия в атаку тоже может подключиться. Даже забить. Но в обороне то он не работает! Ноль сзади.

- Перейдем к Дзюбе.

- Ну пусть еще годик поиграется. Не наигрался значит еще. Хотя ему уже пора думать о другом.

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- Почему?

- Ну нельзя себя так растрачивать. У него уже другие интересы. Зачем ему футбол? Как он поможет «Акрону»? Поможет вылететь из РПЛ? Ну они и вылетят с ним…

- Думаете?

- Ну а чего тут думать? Дзюба – разве Марадона? В одиночку спасет целую команду? Ну хорош вам!

- Сколько голов он забьет до конца сезона?

- 0! Не верите? Вот увидите. Вообще не забьет. Он уже давно не в форме. Ему пора на покой, писать мемуары. Вот там у него конкурентов не будет.

Александр Сычев