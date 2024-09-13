«Спартак» принял решение по Селихову

Известна позиция «Спартака» по будущему вратаря Александра Селихова. Московский клуб не текущий момент не имеет плана по продлению контракта с 30-летним футболистом. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Источник отмечает, что в зимнее трансферное окно «Спартак» может начать поиск футболиста на вратарскую позицию.

Действующее трудовое соглашение Селихова со «Спартаком» рассчитано до середины 2025 года. При этом в контракте прописана опция продления при выполнении определённых условий.

Добавим, что в сезоне 2024/2025 Александр Селихов играет за «Спартак» только в матчах Кубка России.