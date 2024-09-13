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Гладилин: «В матче ЦСКА и «Зенита» фаворита нет»

13 Сентября 2024 • 16:58 Комментировать

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об одном из главных матчей восьмого тура РПЛ. В нём встретятся московский ЦСКА и питерский «Зенит».

«Фаворитов нет, обе команды равны по силе примерно, все только начинается. Чемпионат начинается, у питерцев пока не всё хорошо с сыгранностью», - цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Напомним. что пройдёт матч 14 сентября, место действия – московский стадион «ВЭБ Арена».

ЦСКА идёт в турнирной таблице перед очной игрой на пятом месте с 13 очками, питерцы разместились на первом месте с 17 баллами в активе. Текстовую трансляцию игры проведёт наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
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