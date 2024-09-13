Мангаш: «Спартак» — это самый лучший клуб в России»

Защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш ответил на вопрос, почему перешёл в «красно-белый» клуб.

— Это самый лучший, самый большой клуб в России. «Зенит»? Не хочу говорить о других командах, — приводит слова Мангаша «Спорт-Экспресс».

10 сентября «Спартак» объявил о трансфере 26-летнего португальца. Мангаш подписал контракт с клубом на два года.

В воскресенье, 15 сентября, «Спартак» встретится в гостях с махачкалинским «Динамо». Начало поединка восьмого тура Российской премьер-лиги запланировано на 19:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что в недавнем матче Кубка России «Динамо» одолело «Спартак» со счетом 1:0.