Станкович рассказал, кого бы пригласил в «Спартак»

Наставник московского «Спартака» Деян Станкович ответил, какого игрока пригласил бы в свой клуб.

«Это сложный вопрос для меня. Возможно, Титов! Из действующих футболистов? Не знаю, я сейчас думаю только о «Спартаке», — приводит слова Станковича портал «РБ Спорт».

Напомним, Титов выступал за «Спартак» с 1995 по 2008 год.

По итогам семи сыгранных туров «Спартак» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 14 зачетных баллов.

В воскресенье, 15 сентября, «Спартак» встретится с «Динамо». Игра восьмого тура РПЛ пройдет в Махачкале и начнется в 19:00 по московскому времени.