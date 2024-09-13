Пономарёв: «Думаю, ЦСКА не пропустит от «Зенита»

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв порассуждал о противостоянии московского ЦСКА и питерского «Зенита». Этот матч пройдёт в рамках восьмого тура РПЛ в Москве в грядущие выходные.

«Полагаю, «армейцы» выдержат и не пропустят. У нас очень хорошая оборона, у меня нет к ней нареканий по итогу первых матчей. Желательно, чтобы поближе к игрокам «Зенита» действовали и не давали разыгрываться», - говорит Пономарёв для «Газеты.Ру».

Напомним, что перед восьмым туром «Зенит» располагается на чистом первом месте турнирной таблицы с 17 баллами. ЦСКА пониже, у столичного клуба пятое место и 13 очков в активе.