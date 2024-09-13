Бабаев: Мы довольны, что арендовали Гуарирапу

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался об аренде форварда Сауля Гуарирапы.

Бабаев заявил, что ЦСКА доволен арендой венесуэльца на ту позицию, которую просил усилить тренерский штаб.

— Учитывая наши ограниченные финансовые возможности, нам удалось на очень выгодных условиях подписать контракт с футболистом, адаптированным к лиге, — приводит слова Бабаева издание «Спорт-Экспресс».

Дебют Гуарирапы за ЦСКА может состояться уже завтра, 14 сентября. В этот день «армейцы» примут на своем поле «Зенит» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.