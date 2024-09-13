Агент центрального защитника «Фамаликана» Риччели Алексис Малалвольта специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал срыв перехода его клиента в казанский «Рубин».

Ранее об этом сообщал в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов. По его информации, владелец «Фамаликана» испугался продавать футболиста в Россию из-за возможных санкций, хотя «Рубин» предложил за 25-летнего защитника 2 млн евро.

«Это неправда», - сказал агент нашему корреспонденту.

Напомним, что Риччели выступает за «Фамаликан» уже на протяжении пяти лет карьеры, с 2019 года. Это его первый клуб вне родной Бразилии.