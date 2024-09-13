Владелец португальского «Фамаликана» заблокировал трансфер защитника Риччели в казанский «Рубин» в прошедшее трансферное окно. Новостью об этом делится в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

По его информации, израильский бизнесмен Офер, которому принадлежит судоходная компания Eastern Pacific Shipping, побоялся, что попадёт под санкции в случае трансфера футболиста в российский клуб.

«Клубы согласовали трансфер за 2 млн евро, однако Офер все обломал. Напоминает сорвавшийся трансфер Рожерио в «Спартак» из «Сассуоло» прошлым летом», - добавляет Карпов.

Риччели – 25-летний бразильский защитник, воспитанник «Мирасола». В «Фамаликане» он с 2019 года.