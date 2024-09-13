Хлусевич включил Титова в список самых влиятельных людей в истории «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о самых влиятельных людях в истории «красно-белых».

— Братья Старостины в первую очередь. Олег Иванович Романцев и Егор Титов. Почему именно Титов? Я застал его игру будучи в более-менее понимающем возрасте, — приводит слова Хлусевича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

После семи туров «Спартак» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков.

15 сентября «красно-белые» встретятся в гостях с махачкалинским «Динамо».