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Стипиди оценил переход Джикии и масштабную трансферную кампанию «Химок» эксклюзив

13 Сентября 2024 • 16:15 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил селекционную политику подмосковного клуба «Химки».

- Джикия никому и не обещал уехать играть в провинцию. Насколько я знаю, рассматривал он вариант с Турцией в какой-то мере. Ему только 30 лет – ещё играть и играть. Единственное, я не понимаю, зачем «Химки» набирают себе столько игроков. Джикия – понятно, Мирзов – понятно. Но остальных-то куда? У них сколько – 33 или 35 футболистов? Тренер, бедный, не будет знать, кого на поле ставить. Даже если РФС ещё один Кубок придумает, всё равно многие из них играть не будут, – заключил Стипиди.

Помимо Георгия Джикии, состав «Химок» летом и в начале осени пополнили Никита Кокарев, Кирилл Капленко, Александр Филин, Эдгардо Фаринья, Дани Фернандес, Лукас Вера, Душан Анджелкович, Ориньо, Денис Глушаков, Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Артур Юсупов, Антон Заболотный, Седрик Гогуа, Диего Луна, Алехандре Корредера.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Георгий Джикия Павел Стипиди ещё теги
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