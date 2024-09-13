Веллитон: «Зенит» никогда не станет таким великим, как «Спартак»

Экс-форвард столичного «Спартака» Веллитон высказался о сравнении «красно-белых» с «Зенитом».

«Спартак» всегда был и будет величайшим и главным клубом России, несмотря ни на какие проблемы. «Зенит» — большой клуб, но никогда не станет такой великой и первой командой страны, как «Спартак», — заявил бразильский нападающий «РБ Спорту».

Напомним, Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. За это время он появился на поле в 133 матчах во всех турнирах, забил 61 мяч и стал автором 19 результативных передач.

Последним клубом 37-летнего бразильца был «Гремио Новуризонтино», который он покинул осенью 2022 года.