Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал о перспективах Артёма Дзюбы в тольяттинском «Акроне».

- В принципе, Дзюба так и транслировал, что ищет себе команду Премьер-лиги. Ему хотелось продолжить карьеру в нашем чемпионате, не опускаться на уровень Первой лиги и не уезжать в зарубежный чемпионат типа Турции.

- Насколько Дзюба окажется полезен «Акрону»?

- Зависит от того, в какой он будет форме или как быстро её наберёт, насколько будет соответствовать уровню команды и тем критериям, которые задаёт чемпионат. Если удачно сложатся все компоненты, Артём сможет помочь «Акрону». А если физически он уже не будет тянуть, получится, что пришло всё-таки время заканчивать.

Есть примеры, когда футболисты, тоже возрастные, держат себя в хорошей физической форме. Функционально их хватает, может, не на все 90 минут, но свои отрезки на футбольном поле они проводят продуктивно и приносят пользу.

Плюс опытный игрок может держать раздевалку, создавать в ней атмосферу, быть помощником тренеру, передавать свой опыт молодым. Тогда за ним тянутся и стремятся, молодёжь прогрессирует в этом плане.

- «Акрон» приобрёл Дзюбу целенаправленно или от безысходности?

- Мы не знаем, какие велись переговоры, в каком ключе они проходили. В принципе, как я говорил недавно, многие команды хотят иметь в составе футболиста такого типа. Фактурный нападающий позволяет варьировать разные тактические схемы. Он хорошо борется на втором этаже, может принять мяч, укрыть его корпусом. Тогда у тренера есть разные опции. Если он с конкретным соперником хочет сыграть в одном ключе, то не выпускает соответствующего нападающего в старте. Но может изменить схему во время матча с помощью замены.

Если «Акрон» не нашёл в конце трансферного окна других форвардов и решил остановиться на Дзюбе, тогда это риск. Значит, в клубе надеются, что он оправдается. Если смотреть со стороны Дзюбы, то вряд ли ему предлагали контракты команды из лидирующей группы. Потому что он уже не соответствует их динамичной и скоростной игре, и там требования к футболистам более высокие, чем у клубов второй половины таблицы, – сказал Селин.

«Акрон» по итогам семи туров чемпионата России идёт на четырнадцатом месте таблицы, имея в активе пять очков.