ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке»

ЦСКА отстранил футболиста от тренировок с основной командой. Речь идёт о голкипере Илье Помазуне, который на днях в интервью заявил о готовности выступать за принципиального соперника «армейцев» - за «Спартак».

Агент Алексей Сафонов, который работает с Ильёй Помазуном, подтвердил информацию об отстранении.

«Да, это так. Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну», - цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Агент выразил надежду на то, что в скором времени ситуация разрешится, и Помазун вернётся к занятиям.

«Основная задача – чтобы он полноценно начал тренироваться. Я думаю, что здравый смысл возобладает. В ЦСКА тоже понимают, что это важный актив для клуба», - сказал Сафонов.

ЦСКА на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.