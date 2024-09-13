Черышев может завершить карьеру

Агент Хорди Саллес, который работает с полузащитником Денисом Черышевым, высказался на тему будущего игрока.

По словам Саллеса, попытки найти 33-летнему Черышеву клуб в России не увенчались успехом – предложений нет. В то же время агент допускает, что Денис примет решение повесить бутсы на гвоздь.

«Есть ли вероятность, что Денис завершит карьеру? Да, такая вероятность есть. У него недавно родился сын, и он хочет проводить больше времени с семьёй», - цитирует Саллеса Sport24.

Стоит сказать, что минувшим летом Денис Черышев покинул итальянскую «Венецию» в связи с истечением срока контракта.